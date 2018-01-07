В Новосибирском зоопарке родились голубоглазые детеныши пум

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Голубоглазые котята родились у пум Миланы и Гудзона в Новосибирском зоопарке. В ближайшее время специалисты должны узнать, сколько детенышей появились на свет у пары хищников.

Пумы Милана и Гудзон, живущие в Новосибирском зоопарке, стали родителями впервые за пять лет. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

"Мы не стали их тревожить, и потому точно еще не знаем, сколько у Миланы детенышей. Пока мы видели одного. Он вышел из домика, огляделся и попробовал мясо. Очень симпатичный, голубоглазый и пятнистый. У нас не было маленьких пум уже пять лет. Мы соскучились по ним", - сказала заведующая отделом хищных животных Роза Соловьева.

Первое время Милана, как и все кошки, скрывала малышей. В ближайшее время специалисты должны узнать, сколько голубоглазых котят родилось у пары новосибирских хищников.