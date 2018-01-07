Иранский танкер столкнулся с китайским судном: 32 человека погибли

Теги: В мире китай иран кораблекрушение корабль погибшие

Иранский танкер столкнулся с китайским судном на восточном побережье Китая. В результате происшествия погибли все члены экипажа танкера, в их числе 30 иранцев и два гражданина Бангладеша.

В результате столкновения иранского танкера с китайским судном на восточном побережье Китая погибли 32 человека. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на иранские СМИ.

Отмечается, что перевозивший конденсат иранский танкер загорелся после столкновения с китайским судном. В результате происшествия погибли все члены экипажа танкера, в их числе 30 иранцев и два гражданина Бангладеша.

Инцидент произошел в субботу около 8:00 по местному времени в 160 милях к востоку от побережья Китая.