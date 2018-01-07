Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым
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Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым. Мэр столицы пожелал жителям города встретить праздник в кругу близких людей и подарить им минуты радости.
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter поздравил жителей города с Рождеством Христовым.
"Дорогие москвичи, поздравляю вас с Рождеством! Это светлый праздник, наполненный добром. Желаю вам встретить его в кругу близких людей и подарить им минуты радости", - отметил Собянин.
Дорогие москвичи, поздравляю вас с Рождеством! Это светлый праздник, наполненный добром. Желаю вам встретить его в кругу близких людей и подарить им минуты радости. #Рождество— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 января 2018 г.