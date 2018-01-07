Экс-президент Ирана арестован за поддержку протестов в стране

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Бывший лидер Ирана Махмуд Ахмадинежад арестован за поддержку протестов в стране. По данным местных СМИ, власти приняли такое решение из-за заявлений экс-президента в Бушере, которые были расценены как "подстрекательство к беспорядкам".

Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада арестовали за поддержку протестов во время поездки в Шираз. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным иранских СМИ, власти страны приняли такое решение из-за заявлений экс-президента в Бушере, которые были расценены как "подстрекательство к беспорядкам". Арест политика состоялся с одобрения верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее в четверг Ахмадинежад обрушился с критикой на действующего президента страны Хасана Роухани и его правительство. Экс-глава Ирана обвинил их в отдалении от проблем народа, плохом управлении государством и присвоении "монополии на общественное богатство".

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