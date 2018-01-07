Православные христиане по всему миру отмечают Рождество

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В воскресенье миллионы православных христиан по всему миру отмечают Рождество. В частности, праздник встречают в Вифлееме, Египте, Сербии и на Украине.

Рождество в воскресенье отмечают миллионы православных христиан по всему миру. И, конечно, в Вифлееме, передает "ТВ Центр".

Именно в этом древнем городе, согласно преданию, на свет появился Спаситель - Иисус Христос. На рождественские службы на Святую землю прибыли тысячи паломников.

В Египте, где христианская община является самой многочисленной на Ближнем Востоке, главная праздничная литургия прошла в новом кафедральном соборе Рождества Христова недалеко от Каира.

А в Сербии по традиции атрибутом празднования Рождества является сжигание дубовых ветвей. Этот обряд знаменует приход в мир Христа и считается символом света и тепла.

В свою очередь, в украинской столице сотни верующих собрались на праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре.