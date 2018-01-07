Американские спецслужбы признались в недооценке КНДР

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Пхеньян взял курс на сближение с Сеулом. Ким Чен Ын объявил о необходимости создания условий для налаживания отношений с Южной Кореей. Многие страны уже оценили перемены в риторике лидера КНДР как положительные. А президент США Дональд Трамп усмотрел в них личную заслугу.

Необычное, если не сказать сенсационное сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи мгновенно разлетелось по миру. Один из главных возмутителей спокойствия на планете Ким Чен Ын обратился к нации и заговорил о мире. Пока с Южной Кореей, передает "ТВ Центр".

"Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения", - сказал Ким Чен Ын.

Вряд ли причиной этого заявления является то, то лидер КНДР так уж печется о спортсменах своей страны и желает их участия в Олимпиаде. Да, именно об этом несколькими днями ранее он говорил с президентом Южной Кореи. Но это был скорее повод для начала диалога. Планы Ким Чен Ына, явно масштабнее. Напугав весь мир, он теперь, вероятно, хочет начать строить новые отношения в регионе. И не исключено, что по своему сценарию. Во всяком случае, в том же обращении северокорейский лидер заявил, что предстоящие переговоры - это внутреннее дело корейской нации и помощь иностранных государств не требуется. Но случившееся, конечно же, не могло остаться незамеченным. В первую очередь в Японии, которая больше всего опасается ядерных амбиций Пхеньяна.

"КНДР продемонстрировала взаимодействие в вопросе Олимпийских игр в Пхёнчхане. Олимпиада — это торжество мира. Мы ценим подобные изменения", - отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Отреагировали и в Вашингтоне. Причем, также в необычном ключе. Дональд Трамп, который еще совсем недавно грозил КНДР страшными карами, теперь тоже заговорил о переговорах. И не преминул заметить: перемены в позиции Пхеньяна и его заслуга.

"Пока они говорят об Олимпиаде. Но это только начало большого общения. Если бы я не был вовлечен, они бы сейчас не говорили. Все вообще могло бы быть намного серьезнее. Ким Чен Ын, конечно, знает, что я не шучу. Ни на один процент. Наша позиция твердая. Он это понимает. Но в то же время, если мы сможем найти мирное решение, это будет здорово для всего человечества", - подчеркнул Трамп.

В свою очередь наблюдатели отмечают: Белый дом слишком долго метался в определении линии по Северной Кореи. А причиной этого стал крупнейший провал американских спецслужб, которые не смогли вовремя оценить ядерный потенциал Пхеньяна и скорость его наращивания.

Собеседники The New York Times, которые являются бывшими и действующими сотрудниками ЦРУ и других спецслужб, называют случившееся "крупнейшим просчетом Америки". По их словам, северокорейская проблема появилась еще при прежних администрациях США, но именно у Трампа осталось меньше всего времени на ее решение.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".