ЦИК завершает прием документов у самовыдвиженцев на выборы-2018

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В полночь Центризбирком завершит приём документов от кандидатов-самовыдвиженцев, которые планируют участвовать в выборах президента 2018 года. На данный момент желание баллотироваться выразили 43 самовыдвиженца, в том числе действующий глава государства Владимир Путин.

В воскресенье Центризбирком завершает приём документов от кандидатов-самовыдвиженцев, которые планируют участвовать в предстоящих выборах президента, передает "ТВ Центр".

У претендентов на высший государственный пост есть время до полуночи. По данным ЦИКа, желание баллотироваться выразили 43 кандидата-самовыдвиженца, в том числе действующий глава государства Владимир Путин. Для регистрации необходимо набрать не менее 300 тысяч подписей. При этом не более семи с половиной тысяч от каждого региона.

У кандидатов от партий в запасе ещё несколько дней. Они должны предоставить документы до 12 января.