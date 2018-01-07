В московских парках начались рождественские гуляния

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В честь Рождества в столичных парках проходят праздничные представления и народные гуляния. Особую программу подготовили в Коломенском, где жителей и гостей Москвы знакомят с традиционными святочными обрядами. В Сокольниках поставят тематические мюзиклы, роли в которых исполнят сами гости. В Парке Горького Рождество отпразднуют на катке, а в парке Победы на Поклонной горе гостям расскажут о том, как отмечали христианский праздник в начале прошлого века.