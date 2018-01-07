Взрыв прогремел возле станции метро в Стокгольме

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Два человека пострадали в результате взрыва у станции метро "Ворбю" в Стокгольме. Отмечается, что 60-летний мужчина подобрал с земли неизвестный предмет, после чего раздался хлопок. В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Взрыв произошел недалеко от станции метро "Ворбю" в районе Худдинге в Стокгольме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в 13:07 по московскому времени. В полиции отметили, что в результате происшествия пострадал два человека. В настоящее время их доставили в больницу с различными травмами.

Отмечается, что 60-летний мужчина подобрал с земли неизвестный предмет, после чего раздался взрыв. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.