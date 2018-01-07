МВД: празднование Рождества Христова прошло без нарушений порядка

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Празднование Рождества Христова в России прошло без нарушений общественного порядка. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, всего охрану общественного порядка осуществляли более 70 тысяч человек.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что празднование Рождества Христова в нашей стране прошло без нарушений общественного порядка. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ночь с 6 на 7 января 2018 года на территории Российской Федерации в более чем в 5,7 тысячи населенных пунктах состоялось около 11 тысяч торжественных богослужений, посвященных празднику "Рождества Христова", в которых приняли участие более 2,5 миллиона человек", - сказала Волк.

Она отметила, что охрану общественного порядка осуществляли более 50 тысяч полицейских, около 3,8 тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии, примерно 3,5 работников частных охранных организаций, 10 тысяч членов народных дружин и свыше 5,4 тысячи представителей казачества.

По словам официального представителя МВД, места проведения религиозных мероприятий были предварительно обследованы полицейскими. При этом сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали безопасность дорожного движения вблизи православных храмов и монастырей.