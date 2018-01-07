Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

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Самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет у побережья Крыма. По данным западных авиационных ресурсов, он вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и длительное время курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.

Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon провел многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным западных авиационных ресурсов, морской разведчик ВМС США вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и длительное время курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.

Ранее 4 и 5 января текущего года стратегические разведывательные самолеты ВВС США RC-135W также совершили полеты над Балтийским морем вблизи границ Калининградской области.