Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
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Самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет у побережья Крыма. По данным западных авиационных ресурсов, он вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и длительное время курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.
Американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon провел многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным западных авиационных ресурсов, морской разведчик ВМС США вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и длительное время курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя.
Ранее 4 и 5 января текущего года стратегические разведывательные самолеты ВВС США RC-135W также совершили полеты над Балтийским морем вблизи границ Калининградской области.