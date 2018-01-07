Житель США выиграл в лотерею $560 млн

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Неизвестный американский житель выиграл в лотерею почти 560 миллионов долларов. При этом имя счастливчика пока не называется. Известно только, что выигрышный билет был куплен в американском штате Нью-Гэмпшир.

В штате Нью-Гэмпшир был продан билет американской лотереи Powerball, принесший выигрыш почти в 560 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал ABC News.

"Мы рады сообщить, что один билет, проданный в Нью-Гэмпшире, принес джекпот в размере 559,7 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

По правилам розыгрыша лотереи победитель может забрать всю сумму сразу или получать деньги частями в течение нескольких лет. При этом имя счастливчика пока не называется.