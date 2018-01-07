В результате ДТП с маршруткой в Балашихе пострадали пять человек

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Пять человек пострадали в результате аварии с участием маршрутки и легковушки в подмосковной Балашихе. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

В результате столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем в подмосковном городе Балашиха пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На пятом километре федеральной автодороги М7 "Волга" в Балашихе столкнулись маршрутный микроавтобус и легковушка. По предварительным данным, пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД России по региону подтвердили факт аварии. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.