Более 21 млн туристов посетили Москву в 2017 году

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В 2017 году столицу России посетили более 21 миллиона туристов. Ранее в ноябре социальная сеть Instagram назвала Москву в числе трех самых популярных городов мира прошлого года.

В прошлом году российскую столицу посетили больше 21 миллиона туристов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Только в 2017 году столицу посетили больше 21 миллиона гостей. И в ближайшие годы доходы от туризма будут расти", - сказала заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

В последние годы столица России упрочила свои позиции в рейтингах туристической привлекательности. В конце ноября социальная сеть Instagram назвала Москву в числе трех самых популярных городов мира 2017 года.