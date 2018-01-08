В Приморье в поддержку Путина за два дня собрали более 2 тысяч подписей

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В Приморском крае за два дня в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина собрали более 2 тысяч подписей. Как рассказала представитель Приморской группы поддержки кандидата, за время новогодних каникул были обучены сотни волонтеров, которые теперь собирают подписи в разных частях региона.

В Приморском крае в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина за два дня собрали более 2 тысяч подписей. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя Приморской группы поддержки Путина Юлию Яковенко.

"Сбор подписей сейчас идет. За прошедшие два дня в крае уже собрано более двух тысяч подписей", - сказала она.

По ее словам, за время новогодних каникул обучение прошли сотни волонтеров, которые теперь собирают подписи в разных уголках Приморья. В крупных городах региона - Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске - с пятницы работают общедоступные пункты сбора подписей. Они были открыты в кинотеатрах и торговых комплексах и работают ежедневно с 11:00 до 19:00.