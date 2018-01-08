Компания SpaceX запустила ракету с секретным правительственным спутником США
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Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником для нужд правительства США. Космический аппарат Zuma был выведен на низкую околоземную орбиту.
Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником правительства США. Об этом сообщил телеканал CNN.
Запуск состоялся в ночь на понедельник на мысе Канаверал во Флориде. Спутник Zuma был выведен на низкую околоземную орбиту.
Предназначение космического аппарата не раскрывается. В связи с секретностью миссии SpaceX не транслировала запуск ракеты.