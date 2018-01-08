В "Аэрофлоте" прокомментировали снятие с рейса жены Аршавина

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Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса была снята с рейса Москва – Алматы в субботу за несоблюдение техники безопасности при взлете самолета. Она назвала себя майором ФСБ, пыталась оказать давление на экипаж, пытаясь пересадить няню своих детей в бизнес-класс.

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса, снятая в субботу с рейса Москва – Алматы, представлялась майором ФСБ. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на департамент общественных связей "Аэрофлота".

"Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что обладают свидетельскими показаниями пассажиров рейса, которые подтвердили деструктивное поведение Аршавиной.

Супруга футболиста была снята с рейса Москва – Алматы в субботу за несоблюдение техники безопасности во время взлета самолета. Она пыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса. Когда самолет был готов к взлету один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле. За 200 метров до взлетно-посадочной полосы Аршавина отстегнула свой ремень и ремень ребенка. Пассажирка неоднократно получала предупреждения о недопустимости своих действий со стороны экипажа. Ей было сделано письменное предписание, однако она продолжала игнорировать требования экипажа.