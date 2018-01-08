В 2017 году истребители НАТО стали чаще сопровождать самолеты ВКС

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В Министерстве обороны Литвы сообщили, что в 2017 году дислоцированные в Литве и Эстонии истребители миссии патрулирования воздушного пространства Балтийских государств сопроводили больше российских военных самолетов, чем годом ранее. В минувшем году натовские истребители поднимались в воздух для сопровождения около 130 самолетов.

Дислоцированные в Литве и Эстонии истребители НАТО в 2017 году чаще сопровождали российские военные самолеты, чем годом ранее. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на литовское министерство обороны.

По данным ведомства, в 2017 году натовские истребители поднимались в воздух для сопровождения примерно 130 самолетов, в 2016 - 110 самолетов, в 2015 - 160, а в 2014 - 140.

Число российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем, возросло после обострения отношений России и Запада в 2014 году. В 2013 году натовские истребители сопроводили российские самолеты 47 раз.