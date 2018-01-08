Россия не намерена выходить из ВТО из-за спора об импорте свинины из ЕС

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Россия не рассматривает возможность выхода из Всемирной торговой организации в связи со спором об ограничении импорта свинины из Евросоюза. Как сообщили в Минэкономразвития, все торговые вопросы с ЕС будут решаться в рамках судебных механизмов ВТО.

Россия не будет выходить из Всемирной торговой организации из-за спора об ограничении импорта свинины из Евросоюза. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития.

"С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается", - говорится в сообщении.

Запрет на ввоз свинины из стран ЕС был введен Россельхознадзором в 2014 году после обнаружения вспышки африканской чумы свиней в Литве и Польше. В Евросоюзе сочли этот запрет непропорциональным и направили в ВТО запрос с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора.

В декабре 2017 года Минэкономразвития России сообщило, что Россия отменила запрет, связанный со вспышкой АЧС, однако поставки остаются невозможными из-за продовольственного эмбарго. Источник в Еврокомиссии заявил, что ЕС намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро ежегодно из-за ограничения импорта свинины. Требование Брюсселя уже направлено в арбитражный суд.