В Ростовской области из-за аварии без воды остались почти 50 многоквартирных домов

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В Ростовской области из-за прорыва на водоводе без воды остались 47 многоквартирных домов. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия аварии. В течение дня планируется с помощью водолазов установить хомут, который перекроет утечку в водоводе.

Из-за прорыва на водоводе в микрорайоне Заречный города Белая Калитва Ростовской области без воды остались 47 многоквартирных домов. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на управление информационной политики правительства региона.

"В субботу, 6 января в 15:20 по московскому времени произошел прорыв стального водовода диаметром 325 миллиметров, проходящего через реку Северский Донец (под водой). В результате было нарушено водоснабжение 47 многоквартирных домов и пяти социальных объектов. Прорыв водовода произошел на глубине около двух метров, в 6-8 метрах от берега", - говорится в сообщении.

В настоящее время водовод перекрыт. В течение понедельника планируется с помощью водолазов установить хомут, который устранить утечку.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что к ликвидации последствий аварии подключены поенные инженеры. Они должны возвести паромную переправу на месте прорыва.

"Длина паромной переправы составит более 60 метров. Военный паром обеспечит доставку специалистов и оборудования к месту проведения сварочных работ на реке Северский Донец. К специальным задачам привлечено более 50 военнослужащих и задействовано более 20 единиц специальной и автомобильной техники", - отметили в ЮВО.