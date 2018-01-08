Захарова обвинила главу ЦРУ во вранье

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы ЦРУ Майкла Помпео о десятилетиях российских попыток вмешаться в американские выборы. По ее словам, лучшим доказательством того, что это "чистой воды вранье", является тот факт, что до избрания Дональда Трампа США ни разу не обвинили Россию ни в чем подобном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "песней половецких пленниц" заявления США о российском вмешательстве в выборы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Дипломат прокомментировала заявление главы ЦРУ Майкла Помпео о том, что Россия на протяжении десятилетий пыталась вмешиваться в американские выборы. Захарова заявила, что в Вашингтоне "совсем заврались". По ее словам, до избрания президентом Дональда Трампа США ни разу ни обвинили Россию ни в чем подобном.

"Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда всё и началось - бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о "руке Кремля" - одним словом, песня половецких пленниц", - написала Захарова.