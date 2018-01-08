На Москву надвигаются зимние холода

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Из-за сильного снегопада в Приморском крае объявлено экстренное предупреждение. В Москве синоптики прогнозируют 15-градусные морозы. А в Уфе коммунальщики уже борются с последствиями циклона. Непогода испытывает на прочность не только российские регионы, но также США, Китай, Испанию и другие страны.

На улице минус, на побережье метель, но отдельные сёрфингисты в обнимку с любимыми досками по-прежнему штурмуют вздымающиеся волны. Необычные видеокадры на пляже в Нью-Джерси зафиксировали камеры наблюдения, рассказал "ТВ Центр". А в находящемся чуть севернее, но всё-таки поблизости, Массачусетсе уже не поплаваешь: прибрежный океан просто замёрз. Люди фотографируются на крепком льду, в который превратились морские волны.

Аномальные холода наблюдаются на всём восточном океанском побережье США. В штате Нью-Йорк замерзли водные источники, фонтаны и водопады. На границе с Канадой уже становятся бурлящие потоки знаменитой Ниагары. Последний раз она полностью замерзала 170 лет назад – в этом году всё может повториться. Несмотря на красоты, суровая зима несёт американцам горе и проблемы. 19 человек погибли от обморожений и в вызванных непогодой ДТП. Столбики термометра опустились до минус 20, а в некоторых местах и до минус 40 градусов по Цельсию. Сильный ветер, снегопады, гололедица – это аварии, перебои с электричеством, отмены авиарейсов. В аэропорту Нью-Йорка, где рейсы и так выполняются с задержками, прорвало водопровод. В Бостоне прилив затопил прибрежные улицы, после чего вода моментально замёрзла. Снег нынешней зимой выпал даже во Флориде и Луизиане.

Схожая картина и в Восточном полушарии. Во власти холодов и снегопадов оказались центральные провинции Китая. 13 человек погибли, многие эвакуированы. Разрушены и повреждены сотни построек. Экстренные службы переведены на особый режим работы.

Вручную разгребать многокилометровые сугробы пришлось и в испанской провинции Сеговия. Минувшей ночью заложниками мощного снегопада стали тысячи водителей и пассажиров на дорогах, ведущих в Мадрид. На помощь людям были направлены военные. Спасатели организовали доставку воды и продуктовых пайков.

Тем временем зимние холода надвигаются и на Москву. За минувшие сутки в российской столице установился устойчивый минус. В течение дня ожидается шквалистый ветер. А к выходным, с приходом скандинавского антициклона, температура опустится до минус 15.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"