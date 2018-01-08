ЦИК завершил прием документов на выборы президента от самовыдвиженцев

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Центризбирком завершил прием документов от кандидатов, которые планируют участвовать в президентских выборах в порядке самовыдвижения.

Как сообщил "ТВ Центр" со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову, о своем желании участвовать в избирательной кампании заявили более 40 человек. Но необходимый пакет документов подали 15 претендентов.

Своих представителей планирует выдвинуть 21 политическая партия. Они должны представить документы в Центризбирком до полуночи 12 января. По словам Памфиловой, большое число претендентов объясняется максимальной либерализацией законодательства. Выборы президента России состоятся 18 марта.