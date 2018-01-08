В Киеве облили краской Российский центр науки и культуры

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Очередной акт вандализма со стороны украинских радикалов. В Киеве облили краской здание Российского центра науки и культуры и обклеили его листовками с экстремистским содержанием. Наше посольство уже направило в МИД страны ноту с требованием расследования инцидента.

Настоящее огненное шоу киевские националисты приурочили отнюдь не к празднованию Нового года. Таким образом они решили в очередной раз выразить свое отношение к России и ее представительству на Украине, рассказал "ТВ Центр". В Рождество файеры и баллоны с краской летели в здание Российского центра науки и культуры. Уходя, как обычно, безнаказанно, радикалы оставили на дверях недвусмысленные надписи "Смерть России!".

"Неизвестные облили здание Центра краской, расклеили листовки с антироссийским содержанием, причинили ему тем самым материальный ущерб. Мы были вынуждены вновь обратиться в украинскую полицию с заявлением по данному факту, а посольство России в Киеве направило ноту в МИД Украины с требованием пресечь противоправные действия радикалов, которые противоречат всем нормам международного права. Как показывает практика, вряд ли кто-то будет их искать", - говорится в сообщении пресс-службы посольства России на Украине.

Провокации у российских представительств на Украине происходят постоянно. В 2017 году только на офис "Россотрудничества" в Киеве нападали дважды, а в 2016 – четыре раза. Так в ночь на 27 августа группа националистов забросала здание дымовыми шашками и нанесла на стены свою символику, а в июле десятки активистов из объединения "Свобода" во главе к депутатом Киевсовета Игорем Мирошниченко штурмом взяли одно из помещений. При этом ни одно из обращений сотрудников центра не привело не то что к наказанию виновных, но даже к задержанию подозреваемых. Украинские правоохранители лишь разводят руками и заявляют, что установить нападавших невозможно. Тогда как они сами, не скрываясь, выкладывают видео своих акций в сеть и оставляют комментарии, вроде этого: "Мы так в начале 2000-х налетали на Русский культурный центр во Львове. Теперь вижу, что ещё тогда надо было сжечь".

Неудивительно, что, осознавая свою безнаказанность, радикалы не ограничиваются зданиями диппредставительств, но и регулярно совершают акты вандализма в отношении памятников и мемориалов. Так накануне в городе Гайворон Кировоградской области неизвестные повредили скульптуру воина Великой Отечественной – отбили руку и лавровый венок. Памятник установлен в сквере Победы, где захоронены десятки солдат и партизан, участвовавших в освобождении города.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"