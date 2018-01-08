Ведущий CNN прервал интервью с помощником Трампа из-за "неправильных" ответов

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Ведущий американского телеканала CNN в прямом эфире грубо прервал интервью с советником президента США Стивеном Миллером из-за того, что ему не понравились ответы гостя.

Как сообщил "ТВ Центр", беседа, в частности, зашла о скандальной книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", автор которой поставил под сомнение умственные способности и психическое состояние главы государства. Журналист задал Миллеру вопрос об адекватности реакции Дональда Трампа, заявившего, что всё это происки его политических оппонентов, а сам он, по меньшей мере, гений.

"Я мог лично убедиться, сопровождая президента в зарубежных поездках и встречах с десятками иностранных лидеров, это невероятная работа", - заявил Миллер.

"Вы не отвечаете на вопросы, я понял", - прервал его ведущий.

"Вы тут 24 часа в сутки показываете антитрамповские сюжеты. Дайте мне три минуты, чтобы рассказать о реальной работе Дональда Трампа", - попросил советник президента.

"Вы сейчас продвигаете одностороннюю позицию. Я и так много времени потратил впустую, беседуя с вами. Спасибо, Стив", - заявил журналист.