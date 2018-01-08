Юбилейная церемония "Золотого глобуса" запомнится черными нарядами звезд

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В Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 75-я церемония вручения престижной премии "Золотой глобус". Однако запомнится она не только яркими кинолентами, но и мрачными нарядами звёзд.

Большинство актёров и режиссёров пришли во всём чёрном в знак солидарности с жертвами сексуального насилия, рассказал "ТВ Центр". Акция стартовала в Голливуде после скандала вокруг знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили уже десятки актрис. Что касается самой премии, то в этом году лидерами по числу статуэток стали фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и минисериал "Большая маленькая ложь".