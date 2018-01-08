Сирийские спецслужбы перекрыли канал сбыта украденных религиозных ценностей

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Ещё несколько тонн продуктов и медикаментов доставили в Сирию сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в рамках масштабной гуманитарной акции. Помимо неё, наши военные продолжают оказывать населению активную помощь в восстановлении инфраструктуры, исторических памятников и святынь.

Колокольного звона жители Маалюли – небольшого городка и одного из главных исторических центров христианства на всем арабском востоке – не слышали четыре года. И уже не надеялись увидеть сам колокол. Его похитили боевики, рассказал "ТВ Центр". Собирались вывезти за рубеж и продать, но не смогли. Сирийские спецслужбы, успели перехватить реликвию во время силовой операции на границе с Ливаном.

Статуя Христа – подарок московской патриархии – была украдена и рассечена вандалами на несколько частей, и тоже должна была стать товаром. Голову Спасителя найти не удалось.

Налаженный канал сбыта награбленных исторических и религиозных ценностей сирийские спецслужбы пытались перекрыть три года. Удалось только сейчас, когда запрещенное "Исламское государство" потеряло свои позиции и заодно контроль над транзитными коридорами. Из захваченной Маалюли террористы вывезли все, что успели. Старинные иконы отправляли на черные рынки, новые – сжигали или разбивали.

"Эта Икона Христа уникальна – он облачен в арабскую одежду. Только сирийские иконописцы использовали такую технику и детали. А вот – Тайная Вечеря, единственная в мире с перевернутым изображением стола", - рассказал настоятель монастыря Сергия и Вакха Абдулла аль-Хамади.

Из монастыря боевики похитили 28 древних икон. Их пока заменили фотокопиями. Оригиналы вывезены террористами за границу, и не исключено, уже пополнили чьи-то коллекции.

"Я даже теряюсь называть вам какие-то цифры. За них могут дать сумму с шестью или даже с семью нулями. Иконы уникальны, выполнены в древне-сирийской традиции иконописи, и в этом их главная ценность", - пояснил аль-Хамади.

В монастыре святой Феклы боевики уничтожили все, что по их понятиям не попадало в категорию товара. Осквернили и часовни.

"Этот храм был осквернен самым первым – боевики собрали всю деревянную мебель, бросили в этот угол и подожгли. Большинство фресок утрачены", - рассказал мэр Маалюли Джозеф Салладин.

Храм на реставрации. Вместо распятий перетянутые крест на крест оконные рейки и плинтуса. Своими силами монахи отремонтировали алтарь, но он пуст. Пока в разоренную Маалюлю удалось вернуть всего три иконы. Где еще больше ста похищенных, можно только догадываться. Но в городе мало кто сомневается, что иконы, золотые оклады, распятия и статуи уже давно в Европе. Конечно нелегально. И если украсят, то не алтари в храмах, а стены частных галерей.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ центр", Сирия