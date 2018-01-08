Собянин рассказал о рекордной посещаемости тюбинговой горки на ВДНХ

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Огромная тюбинговая горка на ВДНХ в праздничные дни побила все рекорды посещаемости. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей страничке в Twitter.

По словам мэра, каждый день на горку приходят до 5 тысяч человек, и не всем желающим удалось на нее попасть. Поэтому, как рассказал "ТВ Центр", организаторы решили после новогодних праздников сделать вход на аттракцион свободным. С 10 января с 11 утра и до 16 часов можно будет покататься бесплатно. Тюбинговая горка "Ракета" – одна из крупнейших в мире, она состоит из двух спусков. Высота большого склона превышает 20 метров, а длина – 180.