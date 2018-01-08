"Ночные волки" устроили новогоднюю борьбу со "вселенским злом"

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Огненное шоу и сложные трюки в исполнении профессиональных каскадеров – такое необычное представление для детей подготовили в байк-клубе "Ночные волки". По сюжету, герои русских народных сказок объединяются для борьбы со злом.

Здесь не принято кричать "елочка гори", рассказал "ТВ Центр". Огня и пиротехники и так достаточно. Елка байкеров поражает накалом и мощью. Все персонажи хоть и брутальные, но все же милые, если присмотреться.

Вот пятнадцатиметровый змей, извергающий пламя, черепа, духи, нечисть всех мастей – вселенское зло – хотят украсть русский реактор – сердце народа.

"Мы очень много потратили времени на то, чтобы создать эти образы, вот этот символ зла, было потрачено огромное количество времени, чтобы воплотить его в технике, здесь очень много ярких движущихся объектов, которые можно увидеть только здесь, снабженных моторами, которые двигаются, которые могут говорить, могут открывать рты, могут трансформироваться. Это такая яркая патриотическая история с глубокими смыслами", - отметил лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов.

Русский народ в цепях – кажется, уже не остается шансов на спасение. Хитрые чужеземцы пытаются переманить на свою сторону Кощея. Он хоть и злодей, но все же такой родной, встает на сторону добра и дает отпор врагу. Кульминацией шоу стало появление Георгия Победоносца на гигантском железном коне. Он поразил змея копьем.

Новогоднюю елку в байк-центре будут проводить ежедневно до 18 января, чтобы увидеть представление смогли все желающие.

Виктор Прокушев, Арсений Калашников, Александр Агашин, "ТВ Центр"