В порт Одессы вошел американский эсминец Carney DDG64

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Американский эсминец Carney DDG64 вошел в порт Одессы. Корабль пробудет там до 11 января. Эсминец стал первым натовским кораблем посетившим Одессу в 2018 году.

Американский эсминец Carney DDG64 вошел в порт Одессы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным одесского издания "Думская", корабль пришвартовался у причала нового контейнерного терминала Одесского порта. Carney стал первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в 2018 году. Эсминец пробудет в порту украинского города до 11 января. В командовании 6-го флота США заявили, что целью визита корабля является "проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО".

Эсминец уже бывал в Одессе в июле 2017 года. Тогда он принимал участие в украинско-американских учениях Sea Breeze 2017.