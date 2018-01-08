Избирательный фонд Путина лидирует по объему средств среди всех кандидатов

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В Центральной избирательной комиссии сообщили, что к 5 января в избирательный фонд Владимира Путина поступило более 400 миллионов рублей, включая пожертвования "Единой России". Эта сумма является наибольшей среди всех кандидатов на пост президента. К 5 января на избирательную кампанию Путин потратил 13,4 миллиона рублей.

Избирательный фонд Владимира Путина лидирует по объему средств среди всех кандидатов. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Согласно данным на сайте ЦИК, к 5 января фонд Путина получил более 400 миллионов рублей, включая пожертвования "Единой России" и фондов поддержки регионального сотрудничества и развития. Такой объем средств превышает величину фонда любого другого кандидата на пост президента.

К 5 января на избирательную кампанию Путин потратил 13,4 миллиона рублей. 9 миллионов было потрачено на изготовление и распространение агитации.

В целом в избирательные фонды13 кандидатов в президенты России к 5 января поступили более 650 миллионов рублей. Из них кандидаты потратили почти 30 миллионов рублей.