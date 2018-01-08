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В Нью-Йорке загорелось здание Trump Tower на Манхэттене. Как сообщили в пожарном департаменте города, пострадавших нет. Возгорание взято под контроль. Пожар начался около 7 утра по местному времени рядом с крышей 68-этажного здания.

На Манхэттене загорелось здание Trump Tower. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка.

В настоящее время возгорание находится под контролем. Пострадавших нет. Эвакуация из здания не проводилась.

Пожар начался около 7 утра по местному времени рядом с крышей 68-этажного небоскреба. Около года назад там находилась главная резиденция Дональда Трампа до его избрания президентом. В настоящее время Трамп находится в Вашингтоне.