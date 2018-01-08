Зампред парламента Псковской области умер после ДТП

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Вице-спикер псковского областного парламента Валентин Каленский умер от травм, полученных в результате ДТП. Авария произошла 3 января на трассе Псков - Рига в Печорском районе. Он находился на пассажирском сиденье автомобиля, который врезался в трактор.

Заместитель председателя Псковского областного собрания депутатов Валентин Каленский умер от травм, полученных в результате ДТП. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу парламента региона.

Авария произошла 3 января на трассе Псков - Рига в Печерском районе. Каленский был пассажиром автомобиля, который врезался в трактор. После ДТП вице-спикер парламента находился в реанимации.

Каленский был депутатом псковского регионального парламента с третьего по шестой созывы, заместителем председателя, а также руководил фракцией "Единой России".