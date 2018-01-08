Власти Москвы пообещали скорый запуск первого участка Большого кольца метро

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Первый участок Большой кольцевой линии метро будет запущен в ближайшие два месяца. Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в настоящее время идет обкатка участка от "Делового центра" до "Петровского парка".

Первый участок Большой кольцевой линии московского метро будет запущен в ближайшие два месяца. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Уже в ближайшие два месяца первый участок большой кольцевой линии от станции метро "Деловой центр" до станции метро "Петровский парк" планируется запустить. Сейчас идет обкатка этого участка", - сказал он.

По его словам, строительные работы на данном участке полностью завершены. В настоящее время тестируются различные инженерные и транспортные системы. Проектные и строительные работы уже запущены на всех участках большого кольца.

Большая кольцевая линия метро будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 километров. С большого кольца можно будет пересесть на 21 станцию метро и МЦК.