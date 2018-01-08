В результате пожара в Trump Tower в Нью-Йорке пострадали два человека
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Два человека пострадали в результате пожара в вентиляции здания Trump Tower в Нью-Йорке. В настоящее время возгорание локализовано.
В результате возгорания в здании Trump Tower в Нью-Йорке пострадали два человека. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пожарный департамент города.
Как сообщалось ранее возгорание произошло на крыше 68-этажного здания на Манхэттене около 7 утра по местному времени. Эвакуация не проводилась.
По данным пожарного департамента, возгорание произошло в вентиляции на крыше небоскреба. В настоящее время пожар локализован.