Российские военные отразили атаку 13 беспилотников на базы в Сирии
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Российские военные отразили атаку 13 ударных беспилотников на военные объекты России в Сирии. Семь летательных аппаратов были уничтожены ЗРК "Панцирь-С1". Управление шестью беспилотниками было перехвачено. Три из них удалось посадить за территорией российской базы, еще три взорвались при столкновении с землей.
Российские военные успешно отразили атаку 13 ударных беспилотных летательных аппаратов на военные объекты России в Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
"С наступлением темного времени суток российскими средствами противовоздушной обороны на значительном удалении были выявлены 13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам. Десять ударных БПЛА приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три - к пункту МТО ВМФ России в городе Тартус", - рассказали в ведомстве.
По данным министерства, атака не причинила вреда российским военным объектам. Семь беспилотников были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1". Шесть аппаратов подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление.
"Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще 3 БПЛА при посадке сдетонировали от столкновения с землей", - пояснили в Минобороны России.
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