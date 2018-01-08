В Тюмени загорелся фасад жилой девятиэтажки на площади 700 квадратных метров

Теги: мчс пожар эвакуация Происшествие тюмень

В Тюмени загорелся фасад жилого девятиэтажного дома на Олимпийской улице. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. По данным МЧС, люди были эвакуированы из здания. Для них подготовлен пункт временного размещения на 180 человек.

В Тюмени загорелся фасад жилого девятиэтажного дома. Об этом TVC.ru сообщил старший офицер Управления организации информирования населения НЦУКС Рустам Рассаев.

"Сегодня в 16:25 по московскому времени произошел пожар на фасаде жилого дома площадью 700 квадратных метров по адресу: город Тюмень, улица Олимпийская дом 4", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают пожарные. К ликвидации возгорания привлечены 80 человек и 30 единиц техники. Люди эвакуированы из здания, для них подготовлен пункт временного размещения на 180 человек.

"На месте работает передвижная лаборатория, превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе не зафиксировано", - отметил представитель МЧС.