В результате пожара в многоэтажном доме в Тюмени погиб человек

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Спасатели нашли тело погибшего при обходе квартир в ходе тушения пожара в жилом девятиэтажном доме в Тюмени. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, после того, как закончится проливка конструкций и проверка квартир, будет принято решение о запуске людей обратно в квартиры.

После пожара в жилом девятиэтажном доме в Тюмени в одной из квартир нашли тело погибшего. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"При обходе квартир обнаружили погибшего", - говорится в сообщении.

Как сообщили в горздраве, еще один человек был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

В настоящее время пожарные проводят проливку конструкций. После проверки квартир будет принято решение о расселении жильцов.

"По тем квартирам, которые не пострадали, будет приниматься решение. Возможно, запустят обратно. А тех, что пострадал, разместят в гостинице "Колос". Решение примут через полтора часа", - отметили в пресс-службе.

Пожар начался около 15:41 по московскому времени. Загорелся фасад девятиэтажного дома на площади 700 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 138 человек и спасали 24. Для пострадавших подготовлен пункт временного размещения в гостинице "Колос".