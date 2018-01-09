КНДР отправит на ОИ-2018 демонстрационную команду по тхэквондо
Теги: Спорт кндр южная корея олимпиада
Северная Корея отправит на Олимпиаду в Пхенчхане "делегацию высокого ранга". Представители КНДР на переговорах с Южной Кореей отметили, что на Игры поедут артисты и спортсмены, которые выступят со специальными номерами.
Представители КНДР на переговорах с Южной Кореей заявили, что Северная Корея отправит на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане "делегацию высокого ранга". Об этом сообщает "МИР24".
Переговоры между Пхенхчаном и Сеулом начались во вторник в приграничной деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне.
Представители КНДР также отметили, что отправят на Олимпиаду своих артистов и спортсменов, которые выступят со специальными номерами. В частности, в Пхенчхан поедет демонстрационная команда по тхэквондо.
При этом Южная Корея предложила провести переговоры между военными двух государств и встречу разделенных семей на лунный Новый год, который будет отмечаться 16 февраля.
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