КНДР отправит на ОИ-2018 демонстрационную команду по тхэквондо

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Северная Корея отправит на Олимпиаду в Пхенчхане "делегацию высокого ранга". Представители КНДР на переговорах с Южной Кореей отметили, что на Игры поедут артисты и спортсмены, которые выступят со специальными номерами.

Представители КНДР на переговорах с Южной Кореей заявили, что Северная Корея отправит на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане "делегацию высокого ранга". Об этом сообщает "МИР24".

Переговоры между Пхенхчаном и Сеулом начались во вторник в приграничной деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Представители КНДР также отметили, что отправят на Олимпиаду своих артистов и спортсменов, которые выступят со специальными номерами. В частности, в Пхенчхан поедет демонстрационная команда по тхэквондо.

При этом Южная Корея предложила провести переговоры между военными двух государств и встречу разделенных семей на лунный Новый год, который будет отмечаться 16 февраля.

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