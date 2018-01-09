В России намерены создать спецназ для борьбы с беспилотниками

Теги: Общество беспилотник безопасность росгвардия

Росгвардия планирует создать в подразделениях специального назначения на особо охраняемых объектах группы для борьбы с беспилотниками. Специальное оборудование разместят на объектах государственной важности.

Росгвардия намерена создать специальные группы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) в подразделениях специального назначения на особо охраняемых объектах.

"Мы рассматриваем варианты создания в составе наших подразделений спецназа групп для тестирования экспериментальных образцов техники для борьбы с беспилотными авиационными системами. Военнослужащие центра специального назначения занимаются изучением этой проблемы совместно с Минобороны, ФСБ и ФСО", - сообщил "Известиям" первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

Специальное оборудование для борьбы с дронами может быть размещено на объектах государственной важности, например, на атомных станциях.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские военные отразили атаку 13 ударных беспилотных летательных аппаратов на военные объекты России в Сирии.