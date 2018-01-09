Запущенный SpaceX военный спутник США не вышел на орбиту

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Американское стратегическое командование не cмогло зафиксировать новый спутник на заданной околоземной орбите. Устройство, запущенное на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX, было оснащено дорогим оборудованием и предназначалось для военных целей.

Секретный спутник Zuma, запущенный в воскресенье ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан, передает Reuters.

Falcon 9 стартовала в ночь на понедельник. Через восемь минут многоразовая первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку. При этом ракета не смогла выйти на расчетную орбиту.

По данным источников агентства, начато расследование случившегося. Предварительно, спутник был потерян не из-за чьей-то диверсии или злого умысла. В SpaceX пока отказываются комментировать ситуацию с Zuma.

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