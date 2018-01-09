КНДР и Южная Корея начали первые с 2015 года переговоры

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В Доме мира в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи начались первые с 2015 года межкорейские переговоры. Сеул уже предложил Пхеньяну провести отдельную встречу военных, а также организовать встречу разделенных семей.

В демилитаризованной зоне во вторник утром стартовали межкорейские переговоры. Как сообщает "ТВ Центр", Сеул и Пхеньян на уровне министров пытаются договорится о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

Делегации двух сторон встретились в так называемом Доме мира. Южную Корею на переговорах представляет министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн, КНДР - председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Встреча проходит в закрытом для журналистов режиме.

В новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал, но в тоже время высказался за улучшение двухсторонних отношений и участие команды КНДР в Олимпийских играх. Сеул приветствовал готовность к диалогу.