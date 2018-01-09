Кит спас женщину от нападения акулы в Тихом океане

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Горбатый кит спас женщину-биолога от нападения тигровой акулы в Тихом океане. Он попытался укрыть ее от хищника плавником, а затем и вовсе поднял над водой на своей спине.

Уникальное видео появилось в сети. Недалеко от островов Кука в южной части Тихого океана горбатый кит спас женщину от нападения тигровой акулы, сообщает "ТВ Центр".

63-летняя биолог Нэн Хаузер "общалась" с морским исполином и не заметила, как к ним подплыла трехметровая хищница. Уже через несколько минут кит начал защищать женщину. Он пытался укрыть её плавниками, а потом и вовсе поднял на поверхность на своей спине. Необычная спасательная операция продолжалась в течение 10 минут. Поблизости находился ещё один кит, который тоже старался отогнать от Хаузер акулу.

Позже она заявила, что происшествие в океане может быть первым зафиксированным подобным случаем. По мнению специалистов, это доказывает наличие у морских млекопитающих инстинкта защищать других живых существ.