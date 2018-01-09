08:33, 09 января 2018

В атаке дронов на базу "Хмеймим" нашли иностранный след

Теги:  сирия  боевики  Армия

Анализ дронов, с помощью которых боевики пытались атаковать российскую базу "Хмеймим" в Сирии, показал, что террористы получили технологии создания ударных БПЛА от одной из технологически развитых стран. К такому выводу пришли в Минобороны. Кроме того, в дронах использовались взрыватели иностранного производства.

Использование боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов говорит о том, что они могут атаковать любую страну. Об этом предупредило Министерство обороны России, передает "ТВ Центр".

Такое заключение в военном ведомстве сделали после отражения атаки на российские базы "Хмеймим" и "Тартус". Попытку нападения с помощью боевых дронов боевики предприняли в ночь с 5 на 6 января. Атака была успешно отражена. Материального ущерба и пострадавших нет. Из 13 беспилотников 7 были сбиты зенитными комплексами "Панцирь-С". Ещё 6 дронов удалось взять под свой контроль российским подразделениям радиоэлектронной борьбы. Аппараты были посажены в подконтрольной зоне.

Изучение перехваченных у боевиков дронов показало, что инженерные решения, использованные при атаке на российские объекты, могли быть получены боевиками только от одной из стран, обладающих высокими техническими возможностями.

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