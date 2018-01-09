FIFA может увеличить число дешевых билетов для россиян на ЧМ-2018

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Россия ведет переговоры с FIFA об увеличении количества дешевых билетов для россиян на матчи ЧМ-2018. По данным СМИ, их число может быть увеличено еще на 80-100 тысяч. С высокой долей вероятности они поступят в продажу с 13 марта.

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что российская сторона ведет переговоры с Международной федерацией футбола (FIFA) об увеличении количества дешевых билетов для граждан России на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как передает газета "Известия", в настоящее время цена самого дешевого билета на матчи группового этапа турнира для россиян составляет 1280 рублей. Всего FIFA выделила 350 тысяч таких билетов.

"Мы ведем эту работу с FIFA и надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж", - сказал Сорокин.

По данным издания, количество дешевых билетов может быть увеличено еще на 80-100 тысяч. С высокой долей вероятности они поступят в продажу со стартом нового этапа продаж в порядке живой очереди с 13 марта по 3 апреля.