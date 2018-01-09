FIFA может увеличить число дешевых билетов для россиян на ЧМ-2018
Теги: Спорт фифа футбол билет чм-2018
Россия ведет переговоры с FIFA об увеличении количества дешевых билетов для россиян на матчи ЧМ-2018. По данным СМИ, их число может быть увеличено еще на 80-100 тысяч. С высокой долей вероятности они поступят в продажу с 13 марта.
Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что российская сторона ведет переговоры с Международной федерацией футбола (FIFA) об увеличении количества дешевых билетов для граждан России на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Как передает газета "Известия", в настоящее время цена самого дешевого билета на матчи группового этапа турнира для россиян составляет 1280 рублей. Всего FIFA выделила 350 тысяч таких билетов.
"Мы ведем эту работу с FIFA и надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж", - сказал Сорокин.
По данным издания, количество дешевых билетов может быть увеличено еще на 80-100 тысяч. С высокой долей вероятности они поступят в продажу со стартом нового этапа продаж в порядке живой очереди с 13 марта по 3 апреля.
Новости по теме Подготовка к ЧМ-2018
-
20 декабря 2017
В Ростове завершили строительство стадиона к ЧМ-2018
-
11 декабря 2017
Московским таксистам рекомендуют выучить английский к ЧМ-2018
-
01 декабря 2017
Россия узнала соперников по групповому раунду ЧМ-2018
-
30 ноября 2017
Российских специалистов не допустят к допинг-тестированиям на ЧМ-2018