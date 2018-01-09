Женщина открыла стрельбу по прохожим в Москве

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Полицейские задержали 47-летнюю женщину, которую подозревают в стрельбе из пневматического пистолета по прохожим и автомобилям в Москве. В результате происшествия, которое произошло утром в понедельник, четыре автомобиля получили повреждения.

В Москве задержали женщину, подозреваемую в стрельбе по автомобилям и прохожим. Как передает ТАСС, инцидент произошел утром в минувший понедельник.

"В полицию поступило сообщение о том, что на улице Литвина Седого неадекватная женщина сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по машинам и прохожим из пневматического пистолета", - сказал агентству сотрудник пресс-службы столичного ГУ МВД.

Прибывшие на место полицейские по подозрению в стрельбе задержали 47-летнюю женщину. В результате происшествия четыре автомобиля получили повреждения.

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