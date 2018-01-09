Семья из четырех человек погибла во время пожара в Сергиевом Посаде

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В результате пожара в квартире жилого дома в подмосковном Сергиевом Посаде погибла семья из четырех человек. Из здания были эвакуированы 27 человек, на данный момент возгорание ликвидировано.

Четыре человека погибли при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома в городе Сергиев Посад в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Трагедия произошла в доме по улице Бероунская. По данным собеседника агентства, жертвами стала семья с двумя малолетними детьми.

Из здания были эвакуированы 27 человек. На данный момент пожар потушен на площади 20 квадратных метров. Причины возгорания выясняются.

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