Минобороны откажется от операционной системы Windows

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В Минобороны планируют перевести все служебные компьютеры с операционной системы Windows на отечественную ОС Astra Linux Special Edition. Впоследствии в ведомстве также хотят поставить российское программное обеспечение на служебные смартфоны и планшеты.

Минобороны России планирует перевести все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux Special Edition, разработчиком которой является компания "РусБИТех". Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящее время на компьютерах ведомства установлена операционная система Windows. После смены ОС в Минобороны также планируют поставить российское программное обеспечение на служебные смартфоны и планшеты.

«Ключевая особенность Astra Linux Special Edition — уникальная система защиты информации. Для ОС разработан графический интерфейс. "Операционка" полностью совместима с современными компьютерами российского производства", - сказал замдиректора компании "РусБИТех" Дмитрий Донской.