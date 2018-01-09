Российские военные подготовили еще одну группу сирийских саперов

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Российские военные завершили подготовку еще одной группы сирийских сапёров для разминирования освобожденных от террористов районов. По ускоренной программе обучение прошли 93 специалиста. Всего за месяц они научились находить, обезвреживать и уничтожать взрывоопасные предметы и боеприпасы.