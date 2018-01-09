Российские военные подготовили еще одну группу сирийских саперов
Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт
Российские военные завершили подготовку еще одной группы сирийских сапёров для разминирования освобожденных от террористов районов. По ускоренной программе обучение прошли 93 специалиста. Всего за месяц они научились находить, обезвреживать и уничтожать взрывоопасные предметы и боеприпасы.
Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" в Сирии Тимура Абдуллаева.
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