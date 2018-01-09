09:42, 09 января 2018

Российские военные подготовили еще одну группу сирийских саперов

Теги:  сирия  минобороны  Сирийский конфликт

Российские военные завершили подготовку еще одной группы сирийских сапёров для разминирования освобожденных от террористов районов. По ускоренной программе обучение прошли 93 специалиста. Всего за месяц они научились находить, обезвреживать и уничтожать взрывоопасные предметы и боеприпасы.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" в Сирии Тимура Абдуллаева.

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