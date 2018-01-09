Шестеро неизвестных в масках совершили налет на квартиру москвича
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Шестеро неизвестных в масках ворвались в квартиру на юге Москвы, избили хозяина и открыто похитили деньги, мобильные телефоны и украшения. Материальный ущерб составил почти 223 тысяч рублей.
На юге Москвы совершено разбойное нападение на квартиру, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по столице.
По данным полиции, шестеро неизвестных в матерчатых масках ворвались в квартиру, расположенную на улице Днепропетровская. Угрожая ножом, они избили хозяина квартиры и открыто похитили 149 тысяч рублей, пять сотовых телефонов и золотое кольцо. Общи материальный ущерб составил 222,8 тысячи рублей.
На данный момент личности нападавших устанавливаются, возбуждено уголовное дело о разбое.
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